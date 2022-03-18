Игроков из ДНР и ЛНР начали банить в играх Blizzard

На прошлой неделе пользователи World of Warcraft из ДНР и ЛНР начали сообщать о неожиданных блокировках профилей, а чуть позже ситуация затронула и аккаунты Battle.net в целом. В своём обращении Blizzard сообщила, что заблокировала профили игроков «в соответствии с действующими торговыми и юридическими ограничениями в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Фото: DTF
Как оказалось, с банами столкнулись и те игроки, которые уже не проживают на территории ДНР и ЛНР. Таким игрокам приходит письмо, в котором компания просит их уточнить своё место жительства, однако геймеры не могут перейти по ссылке и залогиниться для ответа, ведь их аккаунт заблокирован. Некоторым пользователям удалось связаться с техподдержкой и снять блокировку, однако иногда не помогает и этот способ — сотрудник Blizzard может просто отказать в просьбе убрать бан.
Некоторые игроки отмечают, что аналогичная ситуация происходила в 2014 году у жителей Крыма после присоединения полустрова к России. С тех пор Blizzard так и не сняла блокировку у таких пользователей.
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