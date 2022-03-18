A Plague Tale станет сериалом

Французский журнал Écran Total сообщил о том, что приключенческий экшен A Plague Tale получит адаптацию в виде сериала. За разработку будут отвечать Merlin Productions и издатель проекта Focus Entertainment.

Деталей сюжета шоу нет. Возможно, нас ждёт новая история, или же авторы сериала перескажут события игры в виде шоу. Режиссёром и сценаристом выступит Матьё Тури, известный по фильмам «Бегущая в лабиринте» и «Выжившие». Он также помогал Квентину Тарантино в производстве «Бесславных ублюдков».

По словам директора Merlin Productions Фабриса Рено, очень важно, чтобы в шоу отражались французские элементы.

Для меня принципиально важно, чтобы наши продукты отражали французский талант и мастерство. A Plague Tale — это игра, разработанная Asobo в Бордо, которую мы производим совместно с компанией, базирующейся в Париже.

A Plague Tale получит продолжение с подзаголовком Requiem. Игра выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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