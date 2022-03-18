Недоступная в России Gran Turismo 7 уже больше 24 часов недоступна во всём мире

Вчера для Gran Turismo 7 вышло крупное обновление, после которого началась традиционная профилактика серверов. Обычно она длится примерно 30 минут, однако в этот раз всё затянулось. Игра недоступна уже больше 24 часов.
Разработчики из Polyphony Digital не комментировали ситуацию больше 21 часа, лишь единожды отметив, что время профилактики пришлось увеличить — примерные сроки её проведения так названы и не были.
Без доступа к серверам недоступна подавляющая часть функций — фактически можно сыграть только в одиночные заезды без наград. Без подключения даже в гараж не зайти.
Мы как можно скорее сообщим всем примерную дату её завершения. Приносим извинения за неудобства и просим проявить терпение, пока мы работаем над решением проблемы.
Патч вносил нововведения вроде режима трансляции с отключением лицензированной музыки, а также менял количество наград за гонки — игроки уже успели начать негодовать, что так их подталкивают к покупке микротранзакций. По нашему опыту, за прохождение кампании и без того дают много автомобилей (больше 100 из 400), поэтому проблема кажется немного надуманной.
Gran Turismo 7 вышла 4 марта на PS5 и PS4, однако в России релиз в последний момент отложили на неопределённый срок.
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