В Fortnite добавили мир по «Доктору Кто»
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BBC представила интересный ивент по культовому сериалу «Доктор Кто» в Fortnite. На этот раз в королевскую битву не станут добавлять скины персонажей или что-то в этом духе — к событию подошли с креативом.
В игре появился отдельный режим с дополнительными испытаниями, в ходе которых игрокам необходимо найти специальные кристаллы для ремонта машины времени ТАРДИС. После того, как её починка будет завершена, геймеры отправятся в далёкие миры и даже смогут побывать в музее «Доктора Кто».
Для доступа к ивенту необходимо ввести в списке островов код 3610-1396-4646. За выполнение всех заданий игроков вознаградят тематическим граффити.
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