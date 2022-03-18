В Fortnite добавили мир по «Доктору Кто»

BBC представила интересный ивент по культовому сериалу «Доктор Кто» в Fortnite. На этот раз в королевскую битву не станут добавлять скины персонажей или что-то в этом духе — к событию подошли с креативом.

В игре появился отдельный режим с дополнительными испытаниями, в ходе которых игрокам необходимо найти специальные кристаллы для ремонта машины времени ТАРДИС. После того, как её починка будет завершена, геймеры отправятся в далёкие миры и даже смогут побывать в музее «Доктора Кто».

Для доступа к ивенту необходимо ввести в списке островов код 3610-1396-4646. За выполнение всех заданий игроков вознаградят тематическим граффити.

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