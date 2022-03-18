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Звезда «Морбиуса» Джаред Лето назвал Marvel спасителем кино

Звезда «Морбиуса» Джаред Лето назвал Marvel спасителем кино
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Фильмы Marvel Studios уже давно перестали воспринимать как что-то детское. Картины компании бьют рекорды по сборами и смещают лидеров вроде «Аватара» и других подобных лент.

По поводу этого высказался Джаред Лето. Актёр наиболее известен по ролям Джокера в «Отряде самоубийц» и Морбиуса в одноимённом фильме, который ещё не вышел. Лето считает, что без Marvel вряд ли бы существовали кинотеатры как таковые.

Если бы не фильмы Marvel, я даже не знаю, существовали бы кинотеатры.

Впрочем, с таким высказыванием согласны далеко не все. Люди считают, что фильмы Marvel Studios действительно важны для кино и помогают развиваться индустрии, но не только в них кроется вся заслуга. Есть и те, кто полностью согласен с актёром.

24 марта «Морбиус» должен был выйти в России, но из-за напряжённой мировой ситуации премьера не состоится.

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