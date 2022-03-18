Ubisoft втихую перенесла выход Roller Champions уже в 4 раз

На этой неделе Ubisoft вновь перенесла релиз Roller Champions — бесплатной спортивной аркады про американский футбол на роликах. Теперь проект выйдет в конце весны. Причём объявили об этом только в Discord-сервере игры, опубликовав изображение с текстом.

Это уже четвёртый перенос аркады: изначально игра должна была выйти в 2020 году, затем её отложили до 2021-го, а позже пообещали выпустить в начале 2022-го. Разработчики объяснили своё решение желанием доработать проект на основе отзывов с бета-тестирования. Авторы намерены выпустить максимально качественный продукт, поэтому просят игроков отнестись к новости с пониманием.

Roller Champions разрабатывается для ПК, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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