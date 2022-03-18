Дэниел Рэдклифф пока не хочет снова играть Гарри Поттера

Ещё в ноябре режиссёр Крис Коламбус выразил желание снять экранизацию пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Постановщик отметил, что хотел бы пригласить Эмму Уотсон, Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа для того, чтобы они повторили свои роли.
Несмотря на такое заявление, Рэдклифф, похоже, ещё не готов вернуться к франшизе. Во время интервью газете The New York Times актёр рассказал, что не заинтересован в возвращении к роли Гарри Поттера. Однако он не пожалел, что снялся в спецвыпуске к 20-летию франшизы.
Это не то, чем мне было бы действительно интересно заняться прямо сейчас. Я вернулся в спецвыпуске, потому что эти фильмы — больше не часть моей жизни. Для меня это стало чем-то особенным.
По словам Дэниела Рэдклиффа, он не отказывается от роли полностью, просто пока ему это не нужно. Возможно, мы всё же увидим актёра в образе полюбившегося всем Гарри Поттера.
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