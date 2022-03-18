Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Цифра дня — $ 500 000 000. Это сборы «Бэтмена» за 16 дней

Цифра дня — $ 500 000 000. Это сборы «Бэтмена» за 16 дней
Комментарии

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли собрал по всему миру более $ 500 млн. Фильм стал самым успешным для Warner Bros. в период пандемии коронавируса и уже приносит прибыль.

В Северной Америке сборы «Бэтмена» составили $ 258 млн к четвергу, а во всём мире — $ 505 млн. И это до выхода в Китае, который состоялся сегодня.

Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика

«Бэтмен» Мэтта Ривза уже превзошёл по прибыли прошлогодний фильм Warner Bros. «Годзилла против Конга». Он заработал $ 468 млн, что было рекордом для компании в период COVID-19.

В России «Бэтмен» должен был выйти 2 марта, но Warner Bros. отменила показ в стране за день до премьеры. Кроме этого, WarnerMedia больше не будет выпускать в РФ игры, фильмы и сериалы.

Новость по теме
Новый «Бэтмен» очень популярен в мире. Лучше в пандемию было только у «Нет пути домой»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022