Цифра дня — $ 500 000 000. Это сборы «Бэтмена» за 16 дней

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли собрал по всему миру более $ 500 млн. Фильм стал самым успешным для Warner Bros. в период пандемии коронавируса и уже приносит прибыль.
В Северной Америке сборы «Бэтмена» составили $ 258 млн к четвергу, а во всём мире — $ 505 млн. И это до выхода в Китае, который состоялся сегодня.
«Бэтмен» Мэтта Ривза уже превзошёл по прибыли прошлогодний фильм Warner Bros. «Годзилла против Конга». Он заработал $ 468 млн, что было рекордом для компании в период COVID-19.
В России «Бэтмен» должен был выйти 2 марта, но Warner Bros. отменила показ в стране за день до премьеры. Кроме этого, WarnerMedia больше не будет выпускать в РФ игры, фильмы и сериалы.
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