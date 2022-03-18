Авторы Crusader Kings 3 переименовали Киев

Разработчики Crusader King 3 из Paradox Development Studio решили поддержать Украину во время напряжённой ситуации в мире. Авторы переименовали Киев.

Если ранее в проекте была российская вариация написания города, то есть Kiev, то сейчас в игре можно обнаружить именно украинское написание — Kyiv. Схожая ситуация была со студией GSC Game World и S.T.A.L.K.E.R. 2, когда авторы отказались от подзаголовка Heart of Chernobyl в пользу Heart of Chornobyl.

Примечательно, что это изменение произошло в игре с выходом патча ещё 10 марта, однако СМИ обратили внимание на это совсем недавно. Помимо этого, в Crusader King 3 поправили баланс, исправили проблемные модели персонажей и многое другое.

Crusader King 3 доступна на ПК, а уже 29 марта игра доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series.

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