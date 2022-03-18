Мобильная Apex Legends выйдет летом

Respawn Entertainment начала тестирование мобильной Apex Legends в 10 странах, а полноценный запуск королевской битвы состоится летом этого года. На устройствах с ОС Android уже доступна предрегистрация.

Разработчики сообщили, что надеются запустить Apex Legends Mobile летом, поэтому точной даты релиза пока не называют. Игроки, которые зарегистрируются на Android, получат уведомление о дате выхода. Также Respawn представила трейлер мобильной королевской битвы.

Тестирование проходит в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Мексике, Перу, Аргентине, Колумбии и на Филиппинах. Мобильную Apex Legends создаёт Respawn вместе с Lightspeed & Quantum Studios, которая работает над PUBG Mobile.

Ориганальная Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Авторы готовят некстген-версию королевской битвы на PS5 и Xbox Series.

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