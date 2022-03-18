Для записи звука в «Дюне» использовали презервативы и рис

Блокбастер «Дюна» вышел в конце 2021 года. Несмотря на это, появляется всё больше и больше интересной информации про фильм. Чего-то не знал даже сам режиссёр Дени Вильнёв.

Недавно газета The New York Times выпустила интервью, в котором Вильнёв пообщался с членами команды, создавшей «Дюну». В диалоге принимали участие звукорежиссёры картины. Как оказалось, во время записи звуков активно применяли презервативы и рисовые криспы.

Сегодня я узнал, что в «Дюне» применялись рисовые криспы. Одна из вещей, которые я люблю в кино, так это нечто среднее между технологиями НАСА и лентой Гаффера. Использование очень дорогого микрофона для записи звуков риса меня трогает.

Также звукорежиссёры рассказали, что им нужно было записать звук ползающего по песку червя. Команда решила скреативить и использовала презерватив. Микрофон обернули в контрацептив и поместили под землю.

Съёмки второй часты франшизы должны начаться летом 2022 года.

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