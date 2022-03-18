Блогер показал 45 минут геймплея LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

На канале CrazyGamingHub появилось почти 45 минут геймплея LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Блогер показал прохождение разных эпизодов саги, битву с боссом и дополнительные режимы.
Игрок сможет выбрать для прохождение все девять фильмов из саги Скайуокеров. Видео начинается с «Новой надежды» за Лею и R2-D2, после чего блогер переключился на другие эпизоды.
Как и в оригинальном фильме, «Месть ситхов» начинается на корабле Конфедерации, где Энакин и Оби-Ван спасают канцлера Палпатина. В этих сценах можно включить кооператив на разделённом экране, а в конце предстоит битва с боссом Дуку.
Кроме этого, блогер показал другие режимы вроде космических битв, мини-игр с использованием силы и прокачку персонажей. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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