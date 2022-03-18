Gran Turismo 7 вернулась в онлайн спустя 32 часа

18 марта мы писали о том, что Gran Turismo 7 недоступна во всём мире уже более 24 часов. Всё началось с профилактики серверов, а закончилось отключением игры на такой длительный срок.

Доступ к игре наконец-то появился. Разработчики исправили проблему и выпустили для проекта обновление 1.08. Перед игроками извинился геймдизайнер Gran Turismo 7 и основатель студии Кадзунори Ямаути.

Перед выпуском обновления 1.07 мы обнаружили проблему, из-за которой игра не запускалась должным образом на PS4 и PS5. Это редкая ошибка, которая не была замечена во время тестирования. Ради безопасности данных пользователей мы решили не выпускать обновление 1.07 и сразу выпустить следующее. Приношу всем искренние извинения.

По словам Ямаути, помимо исправления ошибки, авторы также внесли коррективы в некоторые награды за события. Геймдизайнер уверяет, что это пойдёт игре на пользу.

Gran Turismo 7 вышла 4 марта на PS4 и PS5, но в России игра до сих пор недоступна.

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