Шестая часть «Крика» выйдет в 2023 году

18 марта издание Variety опубликовало материал, в котором раскрыло дату выхода шестой части хоррора «Крик». Если всё пойдёт по плану, то премьера ленты состоится 31 марта 2023 года. Съёмки должны начаться этим летом.

Известно, что режиссёрами ленты выступят Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали за постановку пятой части. Сценарием займутся Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Ожидается, что сюжетно фильм продолжит события пятой части, однако детали истории всё же держатся в секрете.

Нет информации и об актёрском составе. Вернётся ли кто-то из прошлой части, неизвестно. Пятая часть на удивление собрала в основном положительные отзывы. Хвалили зрелищность сцен и хорошую актёрскую игру.

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