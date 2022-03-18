Новый сервер в «Аллодах Онлайн» лёг сразу после открытия

Популярность «Аллодов Онлайн» значительно выросла после ограничения World of Warcraft в России. Разработчики начали экстренно открывать новые подписочные серверы, один из которых лёг сразу после запуска.

16 марта авторы «Аллодов Онлайн» открыли третий подписочный сервер «Приют». Уже вечером пользователи на форуме MMORPG сообщили, что новый мир перестал работать. У некоторых случались вылеты после нескольких минут в игре.

На других серверах «Аллодов Онлайн» очереди достигали в среднем 1500 человек, и игроки надеются на скорое открытие новых миров.

Подписочные серверы в «Аллодах Онлайн» отличаются от других отсутствием магазина «Лавка Редкостей», в котором можно купить бонусы. Благодаря этому игроки находятся в равных условиях.

Скоро в «Аллодах Онлайн» запустят четвёртый подписочный сервер «Звёздная Тропа». Разработчики сообщили, что количество прибывающих игроков в платных мирах не уменьшается, несмотря на недавнее открытие «Приюта».

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