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Для Inscryption вышел бесконечный хардкорный режим

Для Inscryption вышел бесконечный хардкорный режим
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Разработчики карточного хоррора Inscryption выпустили бесплатное дополнение Kaycee’s Mod. Оно добавляет в игру бесконечный режим в стиле роглайк с возрастающей сложностью.

Kaycee’s Mod превращает хижину Лешего, первую часть Inscryption, в бесконечный роглайк. С постоянным повышением сложности игрокам станут доступны новые карты, испытания и журналы разработки Кейси Хоббс.

Режим разблокируется после первого прохождения Inscryption. Разработчики отметили, что его можно запустить в меню с помощью чита Shift + K + M.

Создатели поблагодарили игроков, которые участвовали в тестировании режима, и сообщили, что Kaycee’s Mod станет последним крупным дополнением. После его выпуска авторы займутся следующим проектом.

Inscription вышла в октябре 2021 года и доступна на ПК. Карточный хоррор получил 97% положительных отзывов в Steam, а некоторые издания назвали его лучшей игрой прошлого года.

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