Источники: HBO работает над четвёртым сезоном «Настоящего детектива»

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что HBO начала работу над четвёртым сезоном сериала «Настоящий детектив». Телесеть информацию пока не подтвердила, потому что сделки ещё не оформлены.

По информации источников, сценарий нового сезона антологии под названием «Ночная страна» напишет Исса Лопес, которая известна по фильму «Тигры не боятся». Она же выступит исполнительным продюсером и руководителем пилотной серии, если съёмки шоу начнутся.

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На посты исполнительных продюсеров «Настоящего детектива» могут вернуться звёзды первого сезона Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Также на эту роль назначен лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто к работе над антологией не вернётся. Шоураннер разошёлся с HBO в 2020 году, после чего все права на сериал остались у телесети.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел в 2014 году и удостоился 12 номинаций на премию «Эмми», выиграл из которых в пяти. Сценарист Ник Пиццолатто получил две премии Гильдии сценаристов США. После этого вышло ещё два сезона антологии с новыми персонажами и сюжетом.

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