Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Источники: HBO работает над четвёртым сезоном «Настоящего детектива»

Источники: HBO работает над четвёртым сезоном «Настоящего детектива»
Комментарии

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что HBO начала работу над четвёртым сезоном сериала «Настоящий детектив». Телесеть информацию пока не подтвердила, потому что сделки ещё не оформлены.

По информации источников, сценарий нового сезона антологии под названием «Ночная страна» напишет Исса Лопес, которая известна по фильму «Тигры не боятся». Она же выступит исполнительным продюсером и руководителем пилотной серии, если съёмки шоу начнутся.

Новость по теме
В третьем сезоне «Мандалорца» появится Кристофер Ллойд

На посты исполнительных продюсеров «Настоящего детектива» могут вернуться звёзды первого сезона Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Также на эту роль назначен лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто к работе над антологией не вернётся. Шоураннер разошёлся с HBO в 2020 году, после чего все права на сериал остались у телесети.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел в 2014 году и удостоился 12 номинаций на премию «Эмми», выиграл из которых в пяти. Сценарист Ник Пиццолатто получил две премии Гильдии сценаристов США. После этого вышло ещё два сезона антологии с новыми персонажами и сюжетом.

Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022