Следующие Assassin's Creed и Far Cry будут ещё масштабнее

Компания Ubisoft, которая известна по сериям Assassin's Creed и Far Cry, анонсировала новую технологию Scalar. Она с помощью облачных вычислений поможет разработчикам создавать огромные миры, масштабы и наполнение которых значительно превзойдут нынешние.

Разработкой Scalar занимается стокгольмская студия Ubisoft, которая создаёт неанонсированную игру на основе технологии. В трейлере говорится, что возможность позволит создавать «гигантские миры в масштабах, которые будут превышать всё, что было раньше». Они смогут поддерживать большое количество симуляций, искусственного интеллекта и объектов.

Игры с технологией Scalar будут использовать практически неограниченные мощности, чтобы симулировать миры любого масштаба. Благодаря облачным вычислениям разработчики смогут обновлять сервисы, не влияя на другие, и добавлять новый контент без необходимости прерывать сеанс.

В каких будущих играх Ubisoft будет использоваться технология, пока неизвестно. Недавно компания отменила релиз дополнения «Заря Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla в России.

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