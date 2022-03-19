Источники: цена видеокарты GeForce RTX 3090 Ti превышает 400 000 рублей

NVIDIA скоро может выпустить мощнейшую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, о чём сообщило издание Videocardz. Цена устройства всё ещё не объявлена, но её заметил внимательный пользователь «Твиттера» в розничном магазине Канады.
В объявлении выставили две GeForce RTX 3090 Ti от ASUS. Цена видеокарты с водяным охлаждением достигает С$ 5239 (~ 430 тыс. рублей), а с воздушным — С$ 4649 (~ 385 тыс. рублей).
Фото: momomo_us
Согласно пресс-релизу, который получило издание Videocardz, видеокарта GeForce RTX 3090 Ti должна поступить в продажу 29 марта. Если устройство доберётся до России, цена будет ещё больше. Ранее NVIDIA прекратила продажи оборудования в стране.
GeForce RTX 3090 Ti анонсировали в январе, после чего NVIDIA молчала о дате выхода и цене видеокарты. Videocardz со ссылкой на свои источники сообщило, что у устройства возникли проблемы с оборудованием и BIOS.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 марта 2022
-
18:13
-
17:30
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:11
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50
-
17:48
-
17:03
-
16:48
-
16:18
-
16:02
-
15:27
-
14:59
-
14:53
-
14:22
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:13
-
12:49
-
12:27
-
11:54
-
11:25
-
10:53
-
10:20