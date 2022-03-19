Источники: цена видеокарты GeForce RTX 3090 Ti превышает 400 000 рублей

NVIDIA скоро может выпустить мощнейшую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, о чём сообщило издание Videocardz. Цена устройства всё ещё не объявлена, но её заметил внимательный пользователь «Твиттера» в розничном магазине Канады.

В объявлении выставили две GeForce RTX 3090 Ti от ASUS. Цена видеокарты с водяным охлаждением достигает С$ 5239 (~ 430 тыс. рублей), а с воздушным — С$ 4649 (~ 385 тыс. рублей).

Фото: momomo_us

Согласно пресс-релизу, который получило издание Videocardz, видеокарта GeForce RTX 3090 Ti должна поступить в продажу 29 марта. Если устройство доберётся до России, цена будет ещё больше. Ранее NVIDIA прекратила продажи оборудования в стране.

GeForce RTX 3090 Ti анонсировали в январе, после чего NVIDIA молчала о дате выхода и цене видеокарты. Videocardz со ссылкой на свои источники сообщило, что у устройства возникли проблемы с оборудованием и BIOS.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!