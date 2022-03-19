Рейтинг Gran Turismo 7 уничтожили после последнего патча

Gran Turismo 7 подверглась критике игроков после последнего обновления. Зарабатывать валюту для открытия новых машин было и так непросто, а после патча 1.08 призовые стали ещё меньше.

Игроки стали массово ставить Gran Turismo 7 нули на агрегаторе Metacritic. В обзорах пишут о долгом гринде, который должен подталкивать к микротранзакциям, и недавнем отключении серверов. Из-за этого владельцы автосимулятора не могли запустить одиночную кампанию.

Количество гринда для получения новой машины безумное. Игроки жалуются, а они уменьшают количество кредитов. Классический пример монетизации игрового дизайна.

Игра работает только в онлайне, а серверы отключены? Какой *** предложил создать одиночные режимы, которые требуют подключения к сети?

Gran Turismo 7 на PS5 получила 87 баллов из 100 от критиков, а оценка игроков составляет 2,5 из 10. Микротранзакции появились в автосимуляторе после публикации обзоров, что подорвало доверие фанатов.

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