Рейтинг Gran Turismo 7 уничтожили после последнего патча

Gran Turismo 7 подверглась критике игроков после последнего обновления. Зарабатывать валюту для открытия новых машин было и так непросто, а после патча 1.08 призовые стали ещё меньше.
Игроки стали массово ставить Gran Turismo 7 нули на агрегаторе Metacritic. В обзорах пишут о долгом гринде, который должен подталкивать к микротранзакциям, и недавнем отключении серверов. Из-за этого владельцы автосимулятора не могли запустить одиночную кампанию.
Количество гринда для получения новой машины безумное. Игроки жалуются, а они уменьшают количество кредитов. Классический пример монетизации игрового дизайна.
Игра работает только в онлайне, а серверы отключены? Какой *** предложил создать одиночные режимы, которые требуют подключения к сети?
Gran Turismo 7 на PS5 получила 87 баллов из 100 от критиков, а оценка игроков составляет 2,5 из 10. Микротранзакции появились в автосимуляторе после публикации обзоров, что подорвало доверие фанатов.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 марта 2022
-
18:13
-
17:30
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:11
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50
-
17:48
-
17:03
-
16:48
-
16:18
-
16:02
-
15:27
-
14:59
-
14:53
-
14:22
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:13
-
12:49
-
12:27
-
11:54
-
11:25
-
10:53
-
10:20