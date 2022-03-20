Netflix представил аниме-сериал по Tekken. Премьера — уже в этом году

Netflix анонсировал новый аниме-сериал по культовой серии файтингов Tekken. Шоу получило подзаголовок Bloodline и первый тизер, а премьера состоится уже в этом году.

Подробностей о количестве сезонов и серий пока нет, но Netflix представил описание сюжета сериала. Главным героем станет Дзин Кадзама, который появился в Tekken 3 и стал одним из самых узнаваемых бойцов серии.

События начнутся с обучения юного Дзина боевым искусствам. Во время тренировок с матерью на героев нападает огромный демон, который уничтожает всё вокруг. Протагонисту удаётся спастись, после чего он начинает поиски своего деда Хэйхати Мисимы. Путь приведёт Дзина на турнир под названием «Король железного кулака».

Ранее уже были попытки адаптации Tekken. В 2009 году вышел одноимённый фильм, который провалился в прокате и получил отрицательные отзывы. Продюсер серии файтингов Кацухиро Харада тогда рассказал, что команда не могла контролировать производство из-за жёсткого контракта.

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