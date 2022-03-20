«Сапёр», Assassin's Creed и Resident Evil могут стать частью Зала славы видеоигр

Нью-йоркский Национальный музей The Strong назвал 12 претендентов на включение в Зал славы видеоигр, который функционирует с 2015 года. Номинанты отбирались по финансовым успехам, испытанию временем и количеству наград «Игра года».

Среди претендентов есть и новые кандидаты, и соискатели прошлых лет, которые не добились успеха.

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Новые номинанты

Assassin’s Creed (2007)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

«Сапёр» (1990)

PaRappa the Rapper (1996)

Rogue (1980)

Words with Friends (2009)

Номинанты прошлых лет

Candy Crush Saga (2012)

Dance Dance Revolution (1998)

Ms. Pac-Man (1981)

NBA Jam (1993)

Resident Evil (1996)

Sid Meier’s Civilization (1991)

Несколько победителей будут отобраны всеобщим голосованием, которое завершится 24 марта. Новых участников Зала славы видеоигр назовут 5 мая.

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