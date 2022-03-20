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«Сапёр», Assassin's Creed и Resident Evil могут стать частью Зала славы видеоигр

«Сапёр», Assassin's Creed и Resident Evil могут стать частью Зала славы видеоигр
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Нью-йоркский Национальный музей The Strong назвал 12 претендентов на включение в Зал славы видеоигр, который функционирует с 2015 года. Номинанты отбирались по финансовым успехам, испытанию временем и количеству наград «Игра года».

Среди претендентов есть и новые кандидаты, и соискатели прошлых лет, которые не добились успеха.

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Новые номинанты

  • Assassin’s Creed (2007)
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
  • «Сапёр» (1990)
  • PaRappa the Rapper (1996)
  • Rogue (1980)
  • Words with Friends (2009)

Номинанты прошлых лет

  • Candy Crush Saga (2012)
  • Dance Dance Revolution (1998)
  • Ms. Pac-Man (1981)
  • NBA Jam (1993)
  • Resident Evil (1996)
  • Sid Meier’s Civilization (1991)

Несколько победителей будут отобраны всеобщим голосованием, которое завершится 24 марта. Новых участников Зала славы видеоигр назовут 5 мая.

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