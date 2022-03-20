В России перекупы продают Gran Turismo 7 за 12-17 тыс. рублей

Компания Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России, что повлияло на цифровые и розничные продажи. Из-за этого на «Авито» появились объявления об аренде автосимулятора и продаже за 12-17 тыс. рублей.

Пользователи продают европейские диски Gran Turismo 7 с русской локализацией за 15-17 тыс. рублей. Некоторые работают только по предоплате. Торгуют и цифровыми версиями, цены на которые составляют около 13 тыс. рублей.

Дисковые версии

Цифровые версии

Кроме этого, некоторые отдают Gran Turismo 7 в аренду на неделю или месяц. Цены за 7 дней игры составляют 800-900 рублей, а за 30 дней — около 3 тыс. рублей.

Аренда Gran Turismo 7

Подобные цены можно заметить и на eBay с AliExpress, но там диски с Gran Turismo 7 едут из стран Европы и США, что влияет на стоимость.

Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5. Недавно игроки уничтожили рейтинг автосимулятора из-за микротранзакций и сбоев.

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