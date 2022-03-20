Авторы провальной Babylon's Fall не отчаиваются

Студия PlatinumGames, которая известна по NieR: Automata и Bayonetta, выпустила кооперативную Babylon's Fall, которая провалилась. Экшен раскритиковали и критики, и игроки. Несмотря на это, разработчики сообщили о работе над несколькими сезонами.

Нет никаких планов по сокращению развития Babylon's Fall. Контент второго сезона практически завершён, и мы начали работу над следующими.

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Ранее авторы Babylon's Fall запустили опрос, в котором игроки оставляли мнение по разным аспектам экшена вроде графики и геймплея. Разработчики будут вносить изменения на основе отзывов фанатов.

Мы продолжим добавлять новый контент и вносить улучшения на основе отзывов игроков, чтобы сохранить аудиторию и привлечь новичков.

Babylon's Fall вышла 3 марта на ПК и консоли PlayStation. Недавно издатель экшена Square Enix остановил продажи игр в России.

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