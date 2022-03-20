Авторы провальной Babylon's Fall не отчаиваются
Поделиться
Студия PlatinumGames, которая известна по NieR: Automata и Bayonetta, выпустила кооперативную Babylon's Fall, которая провалилась. Экшен раскритиковали и критики, и игроки. Несмотря на это, разработчики сообщили о работе над несколькими сезонами.
Нет никаких планов по сокращению развития Babylon's Fall. Контент второго сезона практически завершён, и мы начали работу над следующими.
Ранее авторы Babylon's Fall запустили опрос, в котором игроки оставляли мнение по разным аспектам экшена вроде графики и геймплея. Разработчики будут вносить изменения на основе отзывов фанатов.
Мы продолжим добавлять новый контент и вносить улучшения на основе отзывов игроков, чтобы сохранить аудиторию и привлечь новичков.
Babylon's Fall вышла 3 марта на ПК и консоли PlayStation. Недавно издатель экшена Square Enix остановил продажи игр в России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 20 марта 2022
-
15:33
-
15:24
-
14:42
-
13:44
-
12:53
-
11:32
- 19 марта 2022
-
18:58
-
18:13
-
17:30
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:11
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50
-
17:48
-
17:03
-
16:48
-
16:18
-
16:02
-
15:27
-
14:59
-
14:53
-
14:22
-
13:50
-
13:41
-
13:36
Партнерский контент