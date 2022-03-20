После пяти часов отключения в Fortnite стартовал новый сезон

Утром Epic Games начала профилактику серверов Fortnite после выпуска патча под старт нового сезона. Однако отключение онлайна затянулось на несколько часов — в итоге их включили в 15:00 мск, через пять часов после выхода обновления.

Затянувшиеся профилактики серверов в последнее время зачастили: недавно Gran Turismo 7 была недоступна больше 32 часов после выпуска патча, который привёл к неожиданным ошибкам, и разработчикам пришлось в срочном порядке выпускать хотфикс.

В Fortnite сегодня стартовал 20-й сезон (2-й сезон 3-й главы) — с ним в королевской битве началось масштабное противостояние, в связи с чем на карту добавили танки, самолёты и другую технику. Операция получила название «Сопротивление». Также до 29 марта из всех режимов убрали строительство, а герои научились паркуру.