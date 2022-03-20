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Destiny 2 продолжают накачивать контентом: новые события и испытания еженедельно

Destiny 2 продолжают накачивать контентом: новые события и испытания еженедельно
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Авторы Destiny 2 рассказали о мероприятиях, которые ждут игроков до лета в сезоне «Возрождение». Каждую неделю в экшене будут проходить события Железного знамени, Игры стражей и испытания рейдов.

15 марта началось мероприятие Железное знамя и появилось новое поле пси-сражений. После этого создатели Destiny 2 будут добавлять новые события и испытания еженедельно.

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  • 22 марта — Легендарные Поля пси-сражений, испытания «Клятвы послушника»
  • 1 апреля — Лаборатории Испытаний: захват зон
  • 5 апреля — Сумрачные налёты «Грандмастер»
  • 8 апреля — Лаборатории Испытаний: соло
  • 12 апреля — Железное знамя
  • 19 апреля — «Клятва послушника» на уровне сложности «Мастер»
  • 22 апреля — Лаборатории Испытаний: захват зон
  • 3-24 мая — Игры стражей
  • 6 мая — Лаборатории Испытаний: соло и карта сообщества
  • 10 мая — Железное знамя
  • 20 мая — Лаборатории Испытаний: соло и захват зон

Также на следующей неделе авторы Destiny 2 выпустят обновление, которое увеличит максимальное количество элементов, переносимое в инвентаре. В будущем сезоне разработчики переработают систему ресурсов и уберут неэффективные.

Destiny 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно авторы экшена приостановили покупки в игре для жителей России и Беларуси.

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