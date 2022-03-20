Destiny 2 продолжают накачивать контентом: новые события и испытания еженедельно

Авторы Destiny 2 рассказали о мероприятиях, которые ждут игроков до лета в сезоне «Возрождение». Каждую неделю в экшене будут проходить события Железного знамени, Игры стражей и испытания рейдов.
15 марта началось мероприятие Железное знамя и появилось новое поле пси-сражений. После этого создатели Destiny 2 будут добавлять новые события и испытания еженедельно.
- 22 марта — Легендарные Поля пси-сражений, испытания «Клятвы послушника»
- 1 апреля — Лаборатории Испытаний: захват зон
- 5 апреля — Сумрачные налёты «Грандмастер»
- 8 апреля — Лаборатории Испытаний: соло
- 12 апреля — Железное знамя
- 19 апреля — «Клятва послушника» на уровне сложности «Мастер»
- 22 апреля — Лаборатории Испытаний: захват зон
- 3-24 мая — Игры стражей
- 6 мая — Лаборатории Испытаний: соло и карта сообщества
- 10 мая — Железное знамя
- 20 мая — Лаборатории Испытаний: соло и захват зон
Также на следующей неделе авторы Destiny 2 выпустят обновление, которое увеличит максимальное количество элементов, переносимое в инвентаре. В будущем сезоне разработчики переработают систему ресурсов и уберут неэффективные.
Destiny 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно авторы экшена приостановили покупки в игре для жителей России и Беларуси.
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