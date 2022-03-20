Хакеры в Elden Ring запирают игроков в петлях смерти и ломают сохранения

Игроки Elden Ring сообщают в социальных сетях, что хакеры вторгаются в их миры и используют заклинание, которое ломает сохранения. При попытке загрузиться пользователи попадают в петлю смерти.

Когда хакер использует способность с яркой вспышкой, происходит сбой игры. После повторной загрузки Elden Ring игрок проваливается под текстуры и сразу же умирает, что происходит циклично.

Игроки советуют создавать резервную копию сохранений перед онлайн-боями, а также избегать областей с кооперативом и вторжением. Если жертва хакера не успела обезопасить себя, то перед смертью можно быстро прожать комбинацию клавиш, которая отправит в место благодати.

Как только Elden Ring загрузится, игроку нужно успеть открыть карту, доступные места благодати (треугольник на PlayStation и Y на Xbox) и подтверждение (крестик или A).

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно в Elden Ring нашли иллюзорную стену, которая пропадает после 50 ударов.

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