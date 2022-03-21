Найден последний секрет «Ведьмака 3». На поиски ушло 6 лет

«Ведьмак 3: Дикая Охота» поистине культовая игра со множеством секретов. Пользователь xLetalis все эти годы и пытается их разгадать, раз за разом находя невероятные вещи. Недавно он, судя по всему, нашёл последний секрет в игре.

В дополнении «Кровь и вино» рыцарь Гильом нанимает ведьмака для выяснения причин странного поведения его возлюбленной: Вивиенны де Табрис. В ходе поисков Геральт выясняет, что девушка страдает от проклятия, которое превращает её в птицу. Теперь ведьмаку необходимо принять решение:

Полностью расколдовать её, но тогда она проживёт всего лишь 7 лет.

Перенести проклятие на другого человека и прожить обычную человеческую жизнь.

Если выбрать первый вариант, то Вивиенна отправится путешествовать, ведь у неё осталось совсем немного времени. Первый раз её можно встретить на набережной Новиграда, затем — в избушке на Скеллиге. xLetalis решил проверить, умрёт ли девушка через 7 игровых лет — и промедитировал примерно 2555 дней. Оказалось, что она действительно умирает: её можно найти в своём домике на Скеллиге.

Несмотря на то, что ситуация немного напоминает баг, разработчик из CD Projekt RED подтвердил достоверность секрета. Он удивлён, что на его поиск потребовалось целых 6 лет с релиза дополнения, однако лучше поздно, чем никогда.

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