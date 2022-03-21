В некстген-версии GTA 5 используется навороченная ПК-технология от AMD

Некстген-версия GTA 5 на PS5 и Xbox Series вышла 15 марта и содержит в себе три режима:

« Качество » — настоящее 4K-разрешение, RT-тени, до 30 FPS

» — настоящее 4K-разрешение, RT-тени, до 30 FPS « Производительность » — 2560х1440 пикселей, до 60 FPS

» — 2560х1440 пикселей, до 60 FPS «Производительность с рейтрейсингом» — 2560х1440 пикселей, RT-тени, до 60 FPS

Технические специалисты были удивлены тому, что режим «Производительность с рейтрейсингом» не только работает в 2К-разрешении с 60 кадрами, но и поддерживает трассировку лучей.

Пользователь videotech_, специализирующийся на играх Rockstar, рассказал, что в титрах есть упоминание FidelityFX Super Resolution. Это технология AMD, позволяющая масштабировать изображение в более высокое разрешение без ущерба качеству графики. Судя по всему, компания успешно интегрировала FSR на консолях — ранее её использовали только на ПК. Именно благодаря ей геймеры могут оценить рейтрейсинг в высоком разрешении с 60 кадрами в секунду.

Внедрение FidelityFX Super Resolution означает, что уже в ближайшее время игры на современных консолях будут выглядеть ещё чётче и плавнее, чем раньше. И это не может не радовать.

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