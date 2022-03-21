В некстген-версии GTA 5 используется навороченная ПК-технология от AMD

Некстген-версия GTA 5 на PS5 и Xbox Series вышла 15 марта и содержит в себе три режима:
- «Качество» — настоящее 4K-разрешение, RT-тени, до 30 FPS
- «Производительность» — 2560х1440 пикселей, до 60 FPS
- «Производительность с рейтрейсингом» — 2560х1440 пикселей, RT-тени, до 60 FPS
Технические специалисты были удивлены тому, что режим «Производительность с рейтрейсингом» не только работает в 2К-разрешении с 60 кадрами, но и поддерживает трассировку лучей.
Пользователь videotech_, специализирующийся на играх Rockstar, рассказал, что в титрах есть упоминание FidelityFX Super Resolution. Это технология AMD, позволяющая масштабировать изображение в более высокое разрешение без ущерба качеству графики. Судя по всему, компания успешно интегрировала FSR на консолях — ранее её использовали только на ПК. Именно благодаря ей геймеры могут оценить рейтрейсинг в высоком разрешении с 60 кадрами в секунду.
Внедрение FidelityFX Super Resolution означает, что уже в ближайшее время игры на современных консолях будут выглядеть ещё чётче и плавнее, чем раньше. И это не может не радовать.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 марта 2022
-
11:24
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:56
-
08:25
- 20 марта 2022
-
19:04
-
18:30
-
17:33
-
16:57
-
16:19
-
15:33
-
15:24
-
14:42
-
13:44
-
12:53
-
11:32
- 19 марта 2022
-
18:58
-
18:13
-
17:30
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:11
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50