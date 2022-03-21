Российские киносети не станут повышать цены на билеты в кино

Отечественные кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров. Об этом рассказали «Ведомостям» в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар».

Представители компаний приняли это решение по нескольким причинам. Во-первых, поход в кино остаётся очень популярным видом досуга у россиян. Во-вторых, после ухода западных компаний в репертуаре сетей нет ожидаемых голливудских новинок. Вместо этого кинотеатры будут показывать советскую и зарубежную классику, а также фильмы из Латинской Америки, Болливуда и Южной Кореи.

По словам руководителя центра исследований Института кино ВШЭ Олега Иванова, заморозка цен на билеты поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша — привлечь новых. Однако главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что причин для повышения стоимости билетов не было, так что вся ситуация напоминает обыкновенный маркетинговый ход.

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