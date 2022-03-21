Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order покажут в конце мая, утверждает инсайдер

По данным инсайдера Джефа Грабба, продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order представят уже совсем скоро. Но не 4 мая, как сообщал Bespin Bulletin, а на церемонии Star Wars Celebration, которая пройдёт с 26 по 29 мая.

Грабб не стал говорить о точной дате релиза, которая ранее якобы была нацелена на конец 2022 года. Судя по всему, проект могут перенести на начало 2023 года — в таком случае игре не удастся выйти одновременно с третьим сезоном «Мандалорца». По данным инсайдеров, в сиквеле Jedi: Fallen Order не только вернутся персонажи из первой части, но и появятся хорошо знакомые киногерои. При этом продолжение не будет называться Fallen Order 2 — авторы придумали другое наименование.

Ранее в сеть просочился набор LEGO по игре. Комплект называется BD-1, а посвящён он будет компаньону главного героя экшена Кэла Кестиса.

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