Главный злодей Hogwarts Legacy может быть связан с Волан-де-Мортом

В ночь на 18 марта Warner Bros. наконец-то показала первый геймплей игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy. В течение 20 минут авторы демонстрировали сражения на волшебных палочек, механики зельеварения и полётов на метле, а также многое другое. Чуть позже комьюнити-менеджер студии Avalanche Software Чендлер Вуд более подробно рассказал о сюжетных деталях проекта.
Так, главным антагонистом игры станет Виктор Руквуд — тёмный маг, который пытается завладеть неким артефактом. Фанаты «Гарри Поттера» тут же уловили знакомую фамилию. И не зря, ведь родственник колдуна упоминался в «Кубке Огня». Август Руквуд — один из Пожирателей Смерти, сторонник Волан-де-Морта. Его разоблачили уже после падения Тёмного Лорда благодаря показаниям Игоря Каркарова в 1981 году. Именно Август и сообщил Реддлу о том, что пророчество может взять либо он, либо Гарри Поттер.
Вполне вероятно, что главный злодей Hogwarts Legacy — родственник Августа. Это может быть его дедушка, ведь действие игры происходит в конце 1800-х. Разработчики пока не комментировали слухи по этому поводу. Однако недавно они заявили, что геймеры по ходу прохождения встретят персонажей со знакомыми фамилиями, так что вероятность родственной связи в данном случае довольно высока.
Hogwarts Legacy поступит в продажу в конце 2022 года на ПК, консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.
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