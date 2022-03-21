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Загадочник из нового «Бэтмена» получит свою серию комиксов

Загадочник из нового «Бэтмена» получит свою серию комиксов
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Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза состоялась в начале марта, и фильм уже ставит пандемийные рекорды, уступая только недавнему «Человеку-пауку». По Пингвину уже анонсировали собственный сериал, который расскажет о становлении персонажа в Готэме, теперь дело за другим злодеем из фильма.

Warner Bros. анонсировала серию комиксов под названием Riddler: Year One. Она посвящена Загадочнику — главному злодею недавнего кинофильма. Автором сценария выступит Пол Дано — актёр, сыгравший персонажа в ленте. Рисовать это будет сербский художник Стеван Субик. Всего запланировано шесть выпусков, первый должен появиться в продаже уже в октябре.

Тем временем сборы «Бэтмена» превысили $ 500 млн. Фильм уже превзошёл результаты «Годзиллы против Конга» и недавно вышел в плюс, отбив все затраты на производство и маркетинг.

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