Загадочник из нового «Бэтмена» получит свою серию комиксов

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза состоялась в начале марта, и фильм уже ставит пандемийные рекорды, уступая только недавнему «Человеку-пауку». По Пингвину уже анонсировали собственный сериал, который расскажет о становлении персонажа в Готэме, теперь дело за другим злодеем из фильма.
Warner Bros. анонсировала серию комиксов под названием Riddler: Year One. Она посвящена Загадочнику — главному злодею недавнего кинофильма. Автором сценария выступит Пол Дано — актёр, сыгравший персонажа в ленте. Рисовать это будет сербский художник Стеван Субик. Всего запланировано шесть выпусков, первый должен появиться в продаже уже в октябре.
Тем временем сборы «Бэтмена» превысили $ 500 млн. Фильм уже превзошёл результаты «Годзиллы против Конга» и недавно вышел в плюс, отбив все затраты на производство и маркетинг.
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