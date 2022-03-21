По культовой Assassin's Creed: Brotherhood выпустят настольную игру

Создатели настольной игры Assassin's Creed: Brotherhood of Venice объявили дату выходу проекта. Настолка поступит в продажу в 4-ом квартале 2022 года, то есть с октября по декабрь.
Действия игры развернутся в эпоху Эцио Аудиторе времён Brotherhood. Игрок возьмёт на себя командование группой ассасинов, которым предстоит выполнить 26 миссий-воспоминаний. Персонажи смогут убивать, подкупать и тихо прокрадываться мимо врагов. При этом у каждого героя будет собственный набор уникальных способностей. Проходить задания можно будет как в одиночку, так и с друзьями.
Assassin's Creed: Brotherhood of Venice можно предзаказать по цене в $ 140 или 14700 рублей. Ознакомиться со всеми подробностями настолки можно на сайте Kickstarter.
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