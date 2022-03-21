Съёмки сиквела «Годзиллы против Конга» начнутся в конце 2022 года

Издание Variety сообщило, что продолжение ленты «Годзилла против Конга» наконец-то начнут снимать. Это случится в конце 2022 года в Австралии.

Там же проходило производство первой части франшизы и фильма «Конг: Остров Черепа». Ожидается, что бюджет ленты составит почти $ 12 млн. Для съёмок ленты планируют нанять более 500 актёров. Фильм хотят сделать масштабным и интересным.

Первая часть «Годзиллы против Конга» вышла в 2021 году и собрала в основном положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Особенно хвалили зрелищные сцены, фрагменты с битвами Годзиллы и Конга, а также актёрскую игру. Ругали затянутый сюжет и скучные моменты.

Ожидается, что премьера сиквела состоится в 2024 году.

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