«ПСЖ» открыла киберсостав по Rainbow Six Siege

Футбольный клуб «ПСЖ» объявил о формировании состава по Rainbow Six Siege. Команда состоит полностью из японских игроков — выступать коллектив также будет в японском чемпионате. Он считается крупнейшим национальным турниром по этой игре. В прошлом году в лиге разыграли около $ 270 тыс.

В состав команды вошли Deelo, Gagil, Ocohl, ReMuSe и Roccon. Тренирует коллектив Shiho. Дебютный матч состав проведёт уже 26 марта.

В данный момент у французской организации также есть составы по Dota 2, League of Legends, FIFA и Arena of Valor. Вполне возможно, что клуб и дальше продолжит развитие своего киберподразделения.

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