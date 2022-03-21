Жена сводила мужа на оркестр по Final Fantasy VII Remake

Здорово, когда есть возможность посетить мероприятие, связанное с видеоиграми. Например, сходить на выставку или концерт. Пользователь Reddit под ником topherthepest поделился небольшой историей, связанной с Final Fantasy VII Remake.

Геймер является фанатом франшизы и ремейка седьмой части. Зная об этом, его жена решила купить два билета на симфонический оркестр по игре. Выступление проходило в Колорадо, в зале Boettcher Concert Hall.

В комментариях пользователи разделили радость topherthepest. Многие даже не обратили внимания на то, что пара уже состоит в браке, и писали о том, чтобы парень поскорее взял свою вторую половинку в жёны. Часть аудитории посоветовала обязательно сыграть свадьбу второй раз.

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