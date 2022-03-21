Автор «Бумажного дома» снимет для Netflix сериал о пандемии

Испанский шоураннер Алекс Пина, автор мегапопулярного «Бумажного дома», заключил новый контракт с Netflix. Онлайн-кинотеатр заказал производство нового сериала, который будет посвящён пандемии COVID-19.

Интересно, что шоу будет основано на испанской статье. В ней упоминался резкий всплеск интереса людей к покупке бункеров. По словам Алекса Пины, Netflix предоставляет ему полную творческую свободу, поэтому он очень рад продолжить сотрудничество с компанией.

О сроках выхода, актёрском составе и начале съёмок пока не сообщается. Судя по всему, сериал выйдет в лучшем случае в 2023 году.

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