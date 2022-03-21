S.T.A.L.K.E.R. и «Метро» объединили в моде

Энтузиасты под никами Leer и Invincible, похоже, решили скрасить ожидание S.T.A.L.K.E.R. 2. Они создали мод под названием Alone In Windstorm. Он создан на движке «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», а местом действия стала вселенная «Метро 2033».
Авторы представили модификацию как суровый сурвайвал с проработанной системой крафта и вниманием к деталям. Например, персонаж может вывихнуть конечности, заболеть, подхватить инфекцию после укуса животных и так далее.
Главный герой игры — один из вахтовых сотрудников полярной станции в Мурманской области. Однажды связь с внешним миром внезапно обрывается, и ко всему прочему пропадает его напарник. Задачей героя станет разобраться в случившимся, найти других людей, а самое главное — выжить в условиях суровой зимней природы.
Разработчики приготовили три наземных и два подземных уровня. Также авторы позаботились о том, чтобы проект и внешне выглядел приятно. Посмотреть демонстрацию мода можно в ролике ниже. В нём показан геймплей, стрельба, элементы выживания и многое другое.
Скачать Alone In Windstorm и ознакомиться с подробным описанием можно по ссылке.
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