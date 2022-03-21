Автор «Крёстного отца» ненавидит фильмы про супергероев, но от «Дэдпула» он в восторге

В феврале культовый режиссёр «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола высказался на тему современных блокбастеров. По его словам, нынешние фильмы про супергероев используют одни и те же шаблоны и экшен-сцены для оправдания своих невероятно высоких бюджетов. В общем и целом он пытается обходить фильмы Marvel и DC стороной.

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В недавнем интервью Variety Коппола признался, что кое-какие супергеройские картины ему всё же нравятся, приведя в пример «Дэдпула». Более того — он назвал картину «потрясающей» и отметил, что такие фильмы нужны хотя бы для того, чтобы отражать текущую действительность.

Мне понравился «Дэдпул», мне кажется, он потрясающий… Кино должно освещать современную жизнь и давать нам понять, что происходит вокруг.

В данный момент постановщик работает над «Мегалополисом» — фильм рассказывает о Луцие Катилине, пытавшемся захватить власть в Риме, и выступившем против него Марке Туллие Цицероне. Дата выхода ленты пока неизвестна.

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