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«Анчартед: На картах не значится» вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций игр

«Анчартед: На картах не значится» вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций игр
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Издание Forbes предоставило данные о прокате и сборах различных фильмов. Одной из лент в материале оказалась экранизация Uncharted. «Анчартед: На картах не значится» собрал в мировом прокате более $ 337 млн.

Тем самым фильм вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций видеоигр. Блокбастер обошёл «Соника в кино», Tomb Raider, и «Принца Персии» с Джейком Джилленхолом. Лента отстаёт от кино по Angry Birds, картины про Пикачу и фильма «Варкрафт».

10 самых кассовых экранизаций видеоигр

  1. «Варкрафт» — $ 439 млн
  2. «Покемон. Детектив Пикачу» — $ 431 млн
  3. «Рэмпейдж» — $ 428 млн
  4. «Angry Birds в кино» — $ 352 млн
  5. «Анчартед: На картах не значится» — $ 337 млн
  6. «Принц Персии: Пески времени» — $ 336 млн
  7. «Обитель зла: Последняя глава» — $ 314 млн
  8. «Морской бой» — $ 313 млн
  9. «Соник в кино» — $ 304 млн
  10. «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» — $ 296 млн
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Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась в феврале. Фильм получил в основном положительные отзывы. Авторы блокбастера наверняка хотят сделать франшизу.

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