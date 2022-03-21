«Анчартед: На картах не значится» вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций игр
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Издание Forbes предоставило данные о прокате и сборах различных фильмов. Одной из лент в материале оказалась экранизация Uncharted. «Анчартед: На картах не значится» собрал в мировом прокате более $ 337 млн.
Тем самым фильм вошёл в пятёрку самых кассовых экранизаций видеоигр. Блокбастер обошёл «Соника в кино», Tomb Raider, и «Принца Персии» с Джейком Джилленхолом. Лента отстаёт от кино по Angry Birds, картины про Пикачу и фильма «Варкрафт».
10 самых кассовых экранизаций видеоигр
- «Варкрафт» — $ 439 млн
- «Покемон. Детектив Пикачу» — $ 431 млн
- «Рэмпейдж» — $ 428 млн
- «Angry Birds в кино» — $ 352 млн
- «Анчартед: На картах не значится» — $ 337 млн
- «Принц Персии: Пески времени» — $ 336 млн
- «Обитель зла: Последняя глава» — $ 314 млн
- «Морской бой» — $ 313 млн
- «Соник в кино» — $ 304 млн
- «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» — $ 296 млн
Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась в феврале. Фильм получил в основном положительные отзывы. Авторы блокбастера наверняка хотят сделать франшизу.
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