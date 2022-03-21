Фанат Minecraft построил необычный киберпанк-небоскрёб

Minecraft известна тем, что буквально каждый сможет найти в ней что-то своё. В игре можно повыживать, поиграть с друзьями или просто заняться строительством чего-нибудь интересного. Пользователь Reddit под ником Megatorious показал свою работу.

Он соорудил в песочнице необычный киберпанковый небоскрёб в стиле восточных стран. Таковыми постройку делают крыши, дизайн надписей и другие декоративные элементы. Само здание смотрится необычно из-за большого количества острых углов. Их непривычно видеть в Minecraft.

Аудитория в комментариях восхитилась работой. Пользователи просят автора выложить карту в сеть, чтобы здание можно было исследовать. Создатель небоскрёба не ответил на подобные просьбы, но отметил, что при проектировании вдохновлялся городом Коулун в Гонконге.

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