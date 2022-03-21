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Оценки и обзоры Ghostwire: Tokyo

Критикам не понравилась Ghostwire: Tokyo
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Ранние опасения о Ghostwire: Tokyo, похоже, оправдались. Только что появились первые оценки мистического экшена, и, к сожалению, они довольно низкие. На агрегаторах 73-74 балла. Не фонтан для крупного релиза.

Многие ругают геймплейный фундамент — первое время бои доставляют немало удовольствия, однако по мере прохождения всё становится слишком однообразным. Игре остро не хватает разных видов врагов, да и с разнообразием умений и оружия главного героя также много проблем. Ругают и открытый мир, который создан по стопам Ubisoft со множеством одинаковых активностей.

Но у Ghostwire есть и достоинства — в первую очередь визуальный стиль. Было бы удивительно, если бы создатели The Evil Within опростоволосились тут. Хвалят и обустройство окружения, и сверхъестественные элементы, и дизайн врагов. Тут разработчики традиционно постарались.

Важно отметить, что у Ghostwire есть даже одна «десятка» — там автор настолько проникся всей игрой, что готов даже после финальных титров бегать по открытому миру и закрывать все доступные активности.

Оценки изданий

  • Siliconera — 10/10
  • Game Informer — 8/10
  • GameSpot — 8/10
  • VG247 — 8/10
  • IGN — 7/10
  • Digital Trends — 7/10
  • VGC — 6/10
  • Metro — 4/10.

Мы не планируем обозревать Ghostwire. Издатель прекратил продажи своей продукции в России. В мире игра выходит 25 марта на PS5 и ПК, но для России релиз отменён.

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