Владельца «Фейсбука» и «Инстаграма» в России признали экстремистской организацией
Поделиться
В Москве вынесли решение в отношении корпорации Meta — её признали экстремистской организацией и запретили её деятельность на территории России. Блокировка коснётся «Фейсбука» и «Инстаграма».
Вместе с этим Тверской суд поддержал блокировку «Фейсбука» и «Инстаграма» в стране, однако мессенджером WhatsApp пользоваться пока не запретят — он, если что, также принадлежит Meta. Вместе с этим отмечается, что за обход блокировок и использование соцсетей никакой ответственности пока не предусмотрено.
Официально Роскомнадзор начал блокировку «Фейсбука» ещё 4 марта, а «Инстаграма» — 11 марта. Отмечается, что представителям Meta не дали времени на подготовку ответа и даже проведения лингвистической экспертизы слов, которые привели к запуску дела.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
17:31
-
16:56
-
16:55
-
16:21
-
16:12
-
15:54
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:20
-
14:01
-
13:40
-
13:27
-
13:02
-
12:35
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:56
-
08:25
- 20 марта 2022
-
19:04
-
18:30
-
17:33
-
16:57
-
16:19
-
15:33
-
15:24
-
14:42
-
13:44
-
12:53
-
11:32
Партнерский контент