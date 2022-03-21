Владельца «Фейсбука» и «Инстаграма» в России признали экстремистской организацией

В Москве вынесли решение в отношении корпорации Meta — её признали экстремистской организацией и запретили её деятельность на территории России. Блокировка коснётся «Фейсбука» и «Инстаграма».

Вместе с этим Тверской суд поддержал блокировку «Фейсбука» и «Инстаграма» в стране, однако мессенджером WhatsApp пользоваться пока не запретят — он, если что, также принадлежит Meta. Вместе с этим отмечается, что за обход блокировок и использование соцсетей никакой ответственности пока не предусмотрено.

Официально Роскомнадзор начал блокировку «Фейсбука» ещё 4 марта, а «Инстаграма» — 11 марта. Отмечается, что представителям Meta не дали времени на подготовку ответа и даже проведения лингвистической экспертизы слов, которые привели к запуску дела.