На сайте игры Dr Disrespect случайно появился кадр из Cyberpunk 2077

Ещё в декабре 2021 года стало известно, что популярный стример Гай «Dr Disrespect» Бим основал игровую студию Midnight Society. Он планирует создать крупнобюджетный сетевой шутер на движке Unreal Engine 5.

У студии есть отдельная страница в сети. Пользователи обратили внимание, что на какое-то время на сайте отображался арт из тизера Cyberpunk 2077. Игроки подумали, что таким образом случайно раскрыли коллаборацию между Dr Disrespect и CD Projekt RED.

Как оказалось, арт добавили по ошибке. По словам главы студии Midnight Society Роберта Боулинга, их игра не имеет ничего общего с Cyberpunk 2077. Один из веб-дизайнеров хотел сменить картинку на главной странице, но случайно поместил арт из польской RPG. Боулинг пообещал, что дизайнер будет в меру «пристыжен».

Когда выйдет шутер студии, неизвестно. Также неизвестны и платформы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!