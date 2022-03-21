Вышел ролик со сравнением фильмов «Звёздные войны» и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

21 марта издание GamesRadar опубликовало ролик, посвящённый «Звёздным войнам». В видео можно увидеть сцены из разных частей франшизы, которые сравнили с теми, которые получились в LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Примечательно, что авторы игры постарались передать каждую сцену с деталями из фильмов. Конечно, в проекте нет идентичных фрагментов, поскольку игра всё же распространяется на детскую аудиторию. Многие сцены приукрасили юмором или чем-то подобным. Например, в одном из фрагментов Палпатин в образе Дарта Сидиуса ест попкорн, а потом тут же снова становится Палпатином.
Такой сцены в фильме, конечно же, не было
Основные сюжетные линии в игре не изменили. Всё будет так, как в фильмах, только приукрашено юмором и нелепыми сценами.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 марта 2022
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:18
-
18:13
-
17:31
-
16:56
-
16:55
-
16:21
-
16:12
-
15:54
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:20
-
14:01
-
13:40
-
13:27
-
13:02
-
12:35
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:56
-
08:25
- 20 марта 2022
-
19:04
-
18:30
-
17:33
-
16:57
-
16:19
-
15:33