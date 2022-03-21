Вышел ролик со сравнением фильмов «Звёздные войны» и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

21 марта издание GamesRadar опубликовало ролик, посвящённый «Звёздным войнам». В видео можно увидеть сцены из разных частей франшизы, которые сравнили с теми, которые получились в LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Примечательно, что авторы игры постарались передать каждую сцену с деталями из фильмов. Конечно, в проекте нет идентичных фрагментов, поскольку игра всё же распространяется на детскую аудиторию. Многие сцены приукрасили юмором или чем-то подобным. Например, в одном из фрагментов Палпатин в образе Дарта Сидиуса ест попкорн, а потом тут же снова становится Палпатином.

Такой сцены в фильме, конечно же, не было

Основные сюжетные линии в игре не изменили. Всё будет так, как в фильмах, только приукрашено юмором и нелепыми сценами.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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