CD Projekt скоро расскажет о будущем «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России

CD Projekt стала одной из первых компаний, объявивших о прекращении продаж своей продукции в России. Однако уже в самое ближайшее время студия планирует рассказать о том, как дальше будет работать в регионе.

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Сейчас готовится специальный материал с подробными ответами на самые животрепещущие вопросы аудитории. В целом, судя по словам студии, никаких кардинальных изменений не планируется — к примеру, игроки и дальше продолжат получать обновления для уже купленных игр.

Возможно, в ближайшее время станет чуть понятнее, будет ли студия возобновлять реализацию «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России.