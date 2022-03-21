Sony купила студию продюсера Assassin's Creed Джейд Реймонд

Sony решила купить студию Haven, которую ровно год назад основала Джейд Реймонд после ухода из Google. За прошедшие 12 месяцев, по словам причастных, компания совершила большой прогресс.
С самого учреждения команда уже работала с PlayStation над эксклюзивом для PS5. Его производство продолжается, а в Sony, видимо, остались под большим впечатлением от видения и наработок. Именно поэтому партнёрство решили сделать ещё теснее.
О самой игре известно немного — это крупнобюджетный сетевой проект, мир которого будет постоянно эволюционировать и меняться. Вдобавок он создаётся таким образом, чтобы механики тесно взаимодействовали друг с другом, позволяя создавать уникальные ситуации.
Джейд Реймонд наиболее известна в роли продюсера первых Assassin's Creed и Splinter Cell: Blacklist. Последнюю сделали в студии Ubisoft Toronto, которую она возглавляла с самого учреждения.
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