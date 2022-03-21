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Sony купила студию продюсера Assassin's Creed Джейд Реймонд

Sony купила студию продюсера Assassin's Creed Джейд Реймонд
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Sony решила купить студию Haven, которую ровно год назад основала Джейд Реймонд после ухода из Google. За прошедшие 12 месяцев, по словам причастных, компания совершила большой прогресс.

С самого учреждения команда уже работала с PlayStation над эксклюзивом для PS5. Его производство продолжается, а в Sony, видимо, остались под большим впечатлением от видения и наработок. Именно поэтому партнёрство решили сделать ещё теснее.

О самой игре известно немного — это крупнобюджетный сетевой проект, мир которого будет постоянно эволюционировать и меняться. Вдобавок он создаётся таким образом, чтобы механики тесно взаимодействовали друг с другом, позволяя создавать уникальные ситуации.

Джейд Реймонд наиболее известна в роли продюсера первых Assassin's Creed и Splinter Cell: Blacklist. Последнюю сделали в студии Ubisoft Toronto, которую она возглавляла с самого учреждения.

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