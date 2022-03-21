В Hogwarts Legacy вряд ли будет квиддич из «Гарри Поттера»

Несколько дней назад WB Games показала Hogwarts Legacy. Это амбициозная игра, которая происходит во вселенной «Гарри Поттера». В трейлере можно заметить множество деталей, за которые фанаты уже точно полюбят проект.

Западные СМИ обратили внимание, что, похоже, в игре не будет одной из главных фишек франшизы — популярной игры под названием квиддич. Матчи по квиддичу можно было увидеть в фильмах про Гарри Поттера, но они вряд ли будут в тайтле. Такой вывод сделали исходя из того, что квиддич не показали в демонстрации геймплея и даже не упомянули его в сессии ответов на вопросы.

Официально подтверждено, что на метле можно будет свободно летать, участвовать в гонках и обучаться этому в Хогвартсе. Возможно, авторы ещё не готовы показать квиддич, ну или же его просто не будет.

Hogwarts Legacy выйдет в конце 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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