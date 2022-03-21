Steam больше нельзя оплачивать через PayBerry
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Ровно неделю назад мы готовили гайд о способах покупки игр в Steam. Среди них был портал PayBerry, однако за прошедшее время сервис перестал обслуживать платформу — больше нельзя переносить свои деньги на учётную запись.
К сожалению, у российских пользователей всё меньше возможностей оплачивать свои покупки через магазин Valve. Пока ещё доступен способ с казахскими тенге в QIWI и карты оплаты — но в любой момент первый может прекратить поддержку оплаты, а вторые попросту закончатся. Новых партий не будет — Elden Ring уже не купить.
Без проблем покупать игры сейчас можно только в Epic Games Store, который активно поддерживает локальные способы оплаты, включая SberPay от «Сбера» и мобильные платежи с комиссией в 6%.
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